❗️Выбросы нефтепродуктов затронули всё побережье Керчи На городской набережной сотрудники МЧС на небольших надувных лодках ликвидируют последствия выброса мазута.
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❗️Выбросы нефтепродуктов затронули всё побережье Керчи На городской набережной сотрудники МЧС на небольших надувных лодках ликвидируют последствия выброса мазута.