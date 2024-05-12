Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Майдауны необучаемы

Майдауны необучаемы

Виктор Анисимов  Майдауны необучаемы, они будут продолжать свои террористические атаки на наши города и радоваться гибели наших мирных граждан.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Всё верно! Все кого коснулось это украинство, безнадежно больны нацизмом, особенно этнические русские в хохляндии. Нацизм вообще не излечим! Его можно прижать и он затаится, но ничего не изменит в своих взглядах и как только чуть ослабить, он вспыхнет как пламя и будет как пламя пожирать все вокруг. Германия живой пример, да и вся Европа! Нацизм можно уничтожить только физически!
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17 час.
pv
poseidonfreight vessel770
Это как раковая опухоль !!!
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15 час.
Владимир Карпов
По аналогии с одним известным американским фильмом, но применительно к нынешним украм, следует сказать, что &quot;бешеных бандеровских майданутых укро-нацистских псов пристреливают - не правда ли&quot; ?
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10 час.

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