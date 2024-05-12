Виктор Анисимов Майдауны необучаемы, они будут продолжать свои террористические атаки на наши города и радоваться гибели наших мирных граждан.
Майдауны необучаемы
Комментарии
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Леонид Никитин
Всё верно! Все кого коснулось это украинство, безнадежно больны нацизмом, особенно этнические русские в хохляндии. Нацизм вообще не излечим! Его можно прижать и он затаится, но ничего не изменит в своих взглядах и как только чуть ослабить, он вспыхнет как пламя и будет как пламя пожирать все вокруг. Германия живой пример, да и вся Европа! Нацизм можно уничтожить только физически!
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17 час.
pv
poseidonfreight vessel770
Это как раковая опухоль !!!
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15 час.
Владимир Карпов
По аналогии с одним известным американским фильмом, но применительно к нынешним украм, следует сказать, что "бешеных бандеровских майданутых укро-нацистских псов пристреливают - не правда ли" ?
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10 час.
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