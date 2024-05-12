Майдауны необучаемы

Леонид Никитин

Всё верно! Все кого коснулось это украинство, безнадежно больны нацизмом, особенно этнические русские в хохляндии. Нацизм вообще не излечим! Его можно прижать и он затаится, но ничего не изменит в своих взглядах и как только чуть ослабить, он вспыхнет как пламя и будет как пламя пожирать все вокруг. Германия живой пример, да и вся Европа! Нацизм можно уничтожить только физически!