Почему современные дети не могут учиться: скрытая причина в семейной иерархии

Каждый раз, когда родители жалуются на то, что ребёнок не хочет делать уроки, не может высидеть сорок минут за партой или отказывается доводить начатое до конца, я вспоминаю одну простую истину: обучение начинается не с букваря и не с прописей.
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