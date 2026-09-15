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Что произошло с Хайден Панеттьери: последние часы жизни актрисы, вызов 911 и новая версия следствия

Что произошло с Хайден Панеттьери: последние часы жизни актрисы, вызов 911 и новая версия следствия

Смерть Хайден Панеттьери, которой было всего 36 лет, сначала казалась трагедией, вокруг которой слишком много неизвестного.

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