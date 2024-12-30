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Царьград

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Дети три дня есть не могли: Элитный магазин ухмыльнулся и продолжил продавать опасные пельмени

Дети три дня есть не могли: Элитный магазин ухмыльнулся и продолжил продавать опасные пельмени

В Москве двое детей отравились пельменями из элитного магазина. Впоследствии мама малышей, которые после болезни три дня ничего не могли есть, обратились в Роспотребнадзор, доказавший опасность продуктов.

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