Россия – Иран: о «подводных течениях» безальтернативного сотрудничества

Министр иностранных дел Ирана заявил о непризнании новых территорий в составе России Тегеран не признает вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонский и Запорожской областей, несмотря на «прекрасные отношения» с Москвой, заявил недавно в интервью TVT World министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан: «…мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся».