Страна и люди

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    Автор что за наезд на нашу армию? Иди на фронт. А то сидите  на теплых диванах и рассуждаете , не зная. что такое вой..."В ОДНОМ ОКОПЕ С ...
  • radiofree RF
    Твари французские,проклятые лягушатники.Горите в АДу!!!!!ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
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    Запад не успокоится сам никогда.Успокоительное надо прописывать периодически. А их идеологи скоро договорятся до того...Если не получится...

Россия – Иран: о «подводных течениях» безальтернативного сотрудничества

Россия – Иран: о «подводных течениях» безальтернативного сотрудничества

Министр иностранных дел Ирана заявил о непризнании новых территорий в составе России Тегеран не признает вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонский и Запорожской областей, несмотря на «прекрасные отношения» с Москвой, заявил недавно в интервью TVT World министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан: «…мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся».

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