Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 октября? Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 октября Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами.
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