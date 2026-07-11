Где купить 20 литров бензина и дизеля в Крыму 11 июля: адреса АЗС

Сегодня, 11 июля, бензин и дизтопливо есть в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Керчь АЗС — улица Войкова, 1Б · АИ-95, АИ-100, ДТ — только наличный расчёт Раздольненский район АЗС — село Стерегущее, улица Антона Кима, 1А · ДТ — только наличный расчёт Симферополь АЗС — проспект Победы, 105 · ДТ — только наличный расчёт АЗС — Объездная дорога, 5 · АИ-95, ДТ — только наличный расчёт АЗС — Московское шоссе · АИ-95, АИ-100, ДТ — только наличный расчёт Симферопольский район АЗС — пгт Гвардейское, улица Гагарина, 97Б · АИ-95, АИ-100, ДТ, Пропан — только наличный расчёт АЗС — село Перевальное, Дачная улица, 7А · АИ-95, АИ-100, ДТ — только наличный расчёт АЗС — Пожарское сельское поселение · АИ-95, ДТ — только наличный расчёт Красногвардейский район АЗС — Пятихатское сельское поселение · АИ-95, АИ-100, ДТ — только наличный расчёт АЗС — пгт Красногвардейское, улица Титова, 19 · АИ-95, АИ-100, ДТ — только наличный расчёт Джанкой АЗС — Московская улица, 188 · АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ, Пропан — только наличный расчёт Советский район АЗС — село Пруды · ДТ — только наличный расчёт АЗС — село Пушкино, Виноградная улица, 18А · ДТ — только наличный расчёт Кировский район АЗС — пгт Кировское, Советское шоссе, 7 · АИ-95, ДТ — только наличный расчёт АЗС — село Первомайское, Парашютная улица, 1Б · АИ-95, АИ-100, ДТ — только наличный расчёт Ялта АЗС — пгт Виноградное, Южнобережное шоссе, 2 · АИ-95, АИ-100, ДТ — только наличный расчёт АЗС — пгт Партизанское, Лавандовая улица, 1А · АИ-95, АИ-100, ДТ — только наличный расчёт Сакский район АЗС — пгт Новофёдоровка · ДТ — только наличный расчёт Евпатория АЗС — Новосёловское шоссе, 4 · АИ-100, ДТ — только наличный расчёт Важно: Продажа топлива в Крыму и Севастополе осуществляется не более 20 литров на одно транспортное средство.