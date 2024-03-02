«Если ты либерал, то должен быть им до конца»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это при нынешней власти, а при И.В.Сталине все восстановили бы максимум за 10 лет. Надо уже возвращать на освобожденные территории беженцев и пусть восстанавливают для себя жилье, предприятия, а не ждут когда им все восстановят за счет стариков из России с пенсиями от 13 тыс.руб., о которых гарант конституции ни чего не сказал в своем послании к "народным" избранникам, политикам и чиновникам. Их доходы ни как не зависят от благосостояния населения России, так же как и ни какой ответственности они не несут ни перед Россией ни перед народом... Только за то как выступил и сказал Котенков про достаток пенсионеров в России, сразу в течении 72 часов со всем семейством и родней должны были быть отправлены на природу в трудовой лагерь на трудотерапию, за баланду работать с конфискацией имущества, а он как сидел со своим мурлом, которое в экран телевизора не умещается, так и сидит и таких политиков с чиновниками хватит заменить всех пришлых на трудовых работах...