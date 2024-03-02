Накануне 70-летней годовщины снятия блокады Ленинграда посетителям интернет-сайта «Дождя» (иностранный агент) предлагали ответить на вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней», который вызвал широкий резонанс в блогосфере.
«Если ты либерал, то должен быть им до конца»
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это при нынешней власти, а при И.В.Сталине все восстановили бы максимум за 10 лет. Надо уже возвращать на освобожденные территории беженцев и пусть восстанавливают для себя жилье, предприятия, а не ждут когда им все восстановят за счет стариков из России с пенсиями от 13 тыс.руб., о которых гарант конституции ни чего не сказал в своем послании к "народным" избранникам, политикам и чиновникам. Их доходы ни как не зависят от благосостояния населения России, так же как и ни какой ответственности они не несут ни перед Россией ни перед народом... Только за то как выступил и сказал Котенков про достаток пенсионеров в России, сразу в течении 72 часов со всем семейством и родней должны были быть отправлены на природу в трудовой лагерь на трудотерапию, за баланду работать с конфискацией имущества, а он как сидел со своим мурлом, которое в экран телевизора не умещается, так и сидит и таких политиков с чиновниками хватит заменить всех пришлых на трудовых работах...
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15 час.
Анатолий Федоров
Фраза: "предлагали ответить на вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней», Во-первых, более точное число не просто жителей, а мирных граждан около миллиона. Впечатляет? Во-вторых, те жители Ленинграда находились под опёкой (подчинением) Сталина и он ответственный за их жизнь, за доведение до людоедства, чтобы выжить. Сталину, как людоеду самому, не стоило труда за время властвования "съесть" десятки миллионов жителей СССР. "Ура" сталину?
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14 час.
Тим Греков
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12 час.
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