- Ну, как твоя новая сторожевая собака? - Очень хорошая! Уже который день домой не могу попасть

Отец ревёт в бешенстве:— Ты лишил невинности мою дочь!Молодой человек в ответ:— Клянусь, это больше не повторится! - Может ли появление ребенка в семье стать причиной конфликтов? - Да, если ребенок появился поздно, с дружками и в нетрезвом виде.