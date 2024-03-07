10 самых безумных автомобилей XX века

Ты думаешь, что самый странный автомобиль вы видели в ролике «Тюнинг из Карачаево-Черкесии»? О, как вы ошибаетесь! Изобретатели автомобилей в стремлении создать идеальную машину иногда доходили до очень причудливых, да что уж там, будем называть вещи своими именами — совершенно дурацких решений.