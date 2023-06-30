Трамп указал на подходящий момент для перемирия между РФ и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что настал момент для установления мира между Россией и Украиной, поэтому Соединенным Штатам пора предпринять посреднические усилия в урегулировании конфликта путем переговоров, заявил он 29 июня Reuters.
Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что настал момент для установления мира между Россией и Украиной, поэтому Соединенным Штатам пора предпринять посреднические усилия в урегулировании конфликта путем переговоров, заявил он 29 июня Reuters.
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