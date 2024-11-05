«Помогать фронту — ваша обязанность!»: Новости СВО от 5 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 985 день спецоперации России на Украине

Фото © РИА Новости / Константин Михальчевский На фронтах СВО Россия продолжает наступательные действия, удерживая позиции и отвечая на контратаки ВСУ в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в то время как украинская сторона активизирует оборону и обсуждает мобилизацию женщин для тыловых и производственных работ.