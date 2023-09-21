Проблемы у Nio? Выпуск передовых электромобилей к пролонгации облигаций на $1 млрд

Ведущий китайский производитель электромобилей Nio, вышел на рынок ценных бумаг для крупного займа. В желании привлечь $1 млрд для стартапа нет ничего необычного, но инвесторы обратили внимание на названные цели выпуска конвертируемых облигаций.
Ведущий китайский производитель электромобилей Nio, вышел на рынок ценных бумаг для крупного займа. В желании привлечь $1 млрд для стартапа нет ничего необычного, но инвесторы обратили внимание на названные цели выпуска конвертируемых облигаций.
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