Юрий Подоляка: обстановка на Южно-Кураховском направлении, российские войска продолжают наступление и прорывают оборону ВСУ

Юрий Подоляка - 06.11.2024. Пока в Соединённых Штатах продолжается подсчёт голосов, и республиканская партия начинает праздновать свою победу на промежуточных выборах, на юго-востоке Украины происходят не менее важные события.
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