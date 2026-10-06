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В Кремле прокомментировали планы Литвы разместить в стране ядерное оружие и базу США

В Кремле прокомментировали планы Литвы разместить в стране ядерное оружие и базу США

Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности, сообщил Песков, комментируя голосование Сейма Литвы за снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия и американской военной базы.

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