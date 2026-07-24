Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В 2026 году разговор о самооценке звучит остро. Мы живем в среде, где любое решение — от выбора профессии и формата отношений до реакции на рабочую ошибку — предлагают оценить немедленно и публично.