Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В 2026 году разговор о самооценке звучит остро. Мы живем в среде, где любое решение — от выбора профессии и формата отношений до реакции на рабочую ошибку — предлагают оценить немедленно и публично.
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