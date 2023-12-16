Индустриальный парк «Алабуга» получит более 1,2 млрд рублей на модернизацию и развитие

В 2023 году Татарстан получит более 1,2 млрд рублей на возмещение расходов, связанных с созданием и модернизацией инфраструктуры индустриального парка «Алабуга», следует из распоряжения Правительства России.
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