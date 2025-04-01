Экс-сотрудников Минобороны обвиняют в получении взятки свыше 5,5 млн рублей

Бывшие сотрудники министерства обороны РФ Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин, обвиняемые в получении взятки на сумму более 16 млн рублей, также подозреваются в получении денег от заведующего кафедрой МГТУ им.
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