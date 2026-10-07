Светлану Тарасову Рязанов утвердил на главную роль в «Девушке без адреса», но выбрал другую Светлану

Светлану Тарасову уже утвердили на главную роль в новой комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» — а потом режиссёр увидел в коридоре другую Светлану, Карпинскую.
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