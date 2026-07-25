Горячее лето 1972, или Как аномальная жара потрясла СССР

Климатообразование — это сложный процесс, на который влияют множество факторов. Ученые до сих пор не могут объяснить некоторые явления, например, феномены Ла-Нинья и Эль-Ниньо вызывающие засушливые и влажные периоды в разных регионах планеты.
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