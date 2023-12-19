В результате обстрелов украинскими неонацистами в Донецке ранено 15 человек

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в среду, 20 декабря, сообщило, что за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими неонацистами в Донбассе было ранено 15 мирных жителей.