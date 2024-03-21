Что будет после дебоша в баре: суд огласил приговор Никите Кологривому

Актёру придётся отложить свои планы, ведь ближайшие дни он проведёт за решёткой,Прокуратура Новосибирской области сообщила, чем закончился процесс над Никитой Кологривым, который перед этим провел ночь в спецприёмнике.
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