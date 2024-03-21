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Царьград

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Что будет после дебоша в баре: суд огласил приговор Никите Кологривому

Что будет после дебоша в баре: суд огласил приговор Никите Кологривому

Актёру придётся отложить свои планы, ведь ближайшие дни он проведёт за решёткой,Прокуратура Новосибирской области сообщила, чем закончился процесс над Никитой Кологривым, который перед этим провел ночь в спецприёмнике.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Что это за наказание? Штраф тысяч в пятьст нужно и плюс исправительные работы часов на сто. Возомнил себя ублюдок звездой.
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20 час.
Андрей Бедный
А охрана чем занималась? Не могла утихомирить этого салагу?
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19 час.

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