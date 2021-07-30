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В подмосковных Мытищах пресечен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан

С целью проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Мытищинское» проверили квартиру на ул.

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