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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появление Dishonored 3 маловероятно — Рафаэль Колантонио назвал причину Колантон...

Появление Dishonored 3 маловероятно — Рафаэль Колантонио назвал причину Колантон...

Появление Dishonored 3 маловероятно — Рафаэль Колантонио назвал причинуКолантонио объяснил, что у него, соавтора серии Харви Смита и нынешнего главы Arkane Динги Бакабы есть свои задумки для третьей части Dishonord, однако реальных перспектив у проекта нет.

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