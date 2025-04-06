Появление Dishonored 3 маловероятно — Рафаэль Колантонио назвал причину Колантон...

Появление Dishonored 3 маловероятно — Рафаэль Колантонио назвал причинуКолантонио объяснил, что у него, соавтора серии Харви Смита и нынешнего главы Arkane Динги Бакабы есть свои задумки для третьей части Dishonord, однако реальных перспектив у проекта нет.