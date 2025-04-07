The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands отмечает Пасху с шеф-поваром Рене Франком из Coda Berlin

The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands приглашает гурманов отметить эту Пасху в компании виртуоза десертов, шеф-повара Рене Франка — обладателя двух звезд Мишлен, лауреата рейтингов The World’s 50 Best и Gault&Millau.
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