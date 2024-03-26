Fox News: Неизвестный подбросил навоз к дому советника Байдена Джейка Салливана В Соединённых Штатах неизвестный мужчина подбросил навоз к дому советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.
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