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Учёные: для оценки обитаемости Вселенной нужно изучить до 80 землеподобных планет

Учёные: для оценки обитаемости Вселенной нужно изучить до 80 землеподобных планет

Учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха под руководством физика Дэниела Ангерхаузена изучили, какое количество экзопланет, подобных Земле, нужно изучить, чтобы открыть жизнь и потенциальную обитаемость для человека либо утвердительно заявить об отсутствии жизни во Вселенной, кроме Земли.

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