Трамп пригрозил БРИКС пошлинами при попытке замены доллара в мировой торговле

TASS/AP/Alex Brandon Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона введет 100-процентные импортные пошлины в отношении БРИКС, в случае если объединение совершит попытку заменить доллар в международной торговле.
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