На Камчатке в ближайшие дни ожидается мощное извержение вулкана Безымянный

На Камчатке в ближайшие три дня может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщила на своем сайте Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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