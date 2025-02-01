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На Камчатке в ближайшие дни ожидается мощное извержение вулкана Безымянный

На Камчатке в ближайшие дни ожидается мощное извержение вулкана Безымянный

На Камчатке в ближайшие три дня может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. Об этом сообщила на своем сайте Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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