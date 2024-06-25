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Лидер британской партии «Реформа» обвинил экс-премьера Джонсона в лицемерии по поводу конфликта на Украине

Лидер британской партии «Реформа» обвинил экс-премьера Джонсона в лицемерии по поводу конфликта на Украине

Пожалуй, единственный реально независимый британский политик, лидер правопопулистской партии «Реформировать Соединённое Королевство» (ранее — «партия Брексита», или партия «Реформа»/Reform UK) Найджел Фарадж вновь высказался весьма нелицеприятно в адрес бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона.

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