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Гарантии безопасности РФ и США намерены обсуждать по трем направлениям

Гарантии безопасности РФ и США намерены обсуждать по трем направлениям

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров выразили мнение, что обсуждение гарантий безопасности будет проходить по трем направлениям — в Женеве, Брюсселе (в рамках контактов РФ — НАТО) и Вене (РФ — ОБСЕ).

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