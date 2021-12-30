Гарантии безопасности РФ и США намерены обсуждать по трем направлениям

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров выразили мнение, что обсуждение гарантий безопасности будет проходить по трем направлениям — в Женеве, Брюсселе (в рамках контактов РФ — НАТО) и Вене (РФ — ОБСЕ).