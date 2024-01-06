На Западе Украины жители села Пушкино единогласно отказались сносить памятник советским воинам

На Украине разразился очередной скандал из-за отказа людей сносить памятник, установленный в честь их предковЖители одного из сёл западной Украины отказались становиться соучастниками очередного преступления киевского режима.
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