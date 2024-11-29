«Аэробусы» крепко сели, «Суперджеты» не взлетели. Летят пока только головы Видимо, в ближайшем будущем нас ждет перемещение по стране исключительно автомобилями и автобусами.
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«Аэробусы» крепко сели, «Суперджеты» не взлетели. Летят пока только головы Видимо, в ближайшем будущем нас ждет перемещение по стране исключительно автомобилями и автобусами.
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