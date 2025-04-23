Мужчина послушал мать и разбогател на четыре миллиона рублей

Житель американского штата Мэриленд впервые сыграл в лотерею и разбогател. Об этом сообщает UPI. Мужчина из округа Сент-Мэрис рассказал, что никогда в жизни не играл в лотерею, пока недавно в очередной раз не отправился за покупками с матерью.