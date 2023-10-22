Во Владимире Рпень окрасилась в розовый цвет: прокуратура проверит реку на загрязнение

Планируется забор воды для анализа на загрязнение.Во Владимире река Рпень окрасилась в розовый цвет. Видео с тем, как в водоём в районе Химзавода сливают неизвестную красную жидкость, очевидцы выложили во «ВКонтакте» в группу «Подслушано во Владимире».