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Во Владимире Рпень окрасилась в розовый цвет: прокуратура проверит реку на загрязнение

Во Владимире Рпень окрасилась в розовый цвет: прокуратура проверит реку на загрязнение

Планируется забор воды для анализа на загрязнение.Во Владимире река Рпень окрасилась в розовый цвет. Видео с тем, как в водоём в районе Химзавода сливают неизвестную красную жидкость, очевидцы выложили во «ВКонтакте» в группу «Подслушано во Владимире».

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