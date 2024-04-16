Русская весна
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Русская весна

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Крым закрыт для мигрантов? Что означает решение Аксёнова

Крым закрыт для мигрантов? Что означает решение Аксёнова

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал вчерашнее решение главы Крыма об ужесточении миграционного законодательства на территории республики.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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10 час.
Сергей Федотов
А где б найти этих самых социологов? Очень хочется задать им вопрос - На основании чего они решили, что в нашем обществе отношение к козоёбам улучшилось? Тем более &quot;сильно улучшилось&quot;.
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7 час.
ИН
Иван Непримиримый
Полагаю, что если выйдут запевалы с песней: ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ!!! ВСТАВАЙ на СМЕТРНЫЙ БОЙ с МИГРАНТСКОЙ силой темною ... то БОЛЬШИНСТВО КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ -- ПОДДЕРЖИТ, т.к. терпеть дальше НЕВОЗМОЖНО!!!💪💪💪💯
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5 час.

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