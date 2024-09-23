Шоу-бизнес: Добивался свадьбы 6 лет, а когда родился сын стал отцом-одиночкой в кино: Как живется Андрею Носкову из «Кто в доме хозяин?»

Андрей Носков получил известность благодаря роли Никиты Воронина в сериале «Кто в доме хозяин?». С тех пор он ассоциируется у большинства зрителей именно с бывшим футболистом, который оказался прекрасным семьянином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии