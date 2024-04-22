В Россию привезли самый надежный электрокар на планете

С недавних пор в России наблюдается настоящий бум с точки зрения спроса на электромобили. Покупателей таких машин не страшит отсутствие инфраструктуры для этой техники, а также отсутствие многолетних данных об их надежности.
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