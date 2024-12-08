В Южной Корее задержали экс-министра обороны по подозрению в госизмене

Арест произведен в рамках расследования объявления о введении в стране военного положения.В связи с расследованием дела о введении военного положения в Южной Корее был задержан бывший министр национальной обороны Ким Ен Хен.
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