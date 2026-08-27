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Хорошие новости: продлены полномочия главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Хорошие новости: продлены полномочия главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

  Напомним, что 27 августа главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину исполняется 73 года.

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Комментарии
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Балу -
Новость, конечно же, хорошая... С одной стороны... А с другой, получается, что ему смены нет... То есть в системе нету достаточно компетентных и профессиональных людей, которые будут реально - как и Бастрыкин - стоять на страже соблюдения норм законов России... Вот это и печально... Боюсь, что если  Бастрыкин уйдет - сольют всё... И сейчас сливают, но втихую... А что будет после его ухода - не известно...
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1 м.
Сергей Семенов
Балу -
Новость, конечно же, хорошая... С одной стороны... А с другой, получается, что ему смены нет... То есть в системе нету достаточно компетентных и профессиональных людей, которые будут реально - как и Бастрыкин - стоять на страже соблюдения норм законов России... Вот это и печально... Боюсь, что если  Бастрыкин уйдет - сольют всё... И сейчас сливают, но втихую... А что будет после его ухода - не известно...
Вопрос то не в этом, а в том, почему он ни одного дела не открыл по этим судьям, полицейским и чиновникам из за которых ему приходится вмешиваться. Он конечно молодец что проблемы решает, но люди создающие эти проблемы остаются на местах и дальше гадят.
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1 м.
Misha Glusch
ептаа. а все остальные то что делают?
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3 н.