Напомним, что 27 августа главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину исполняется 73 года.
Хорошие новости: продлены полномочия главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Новость, конечно же, хорошая... С одной стороны... А с другой, получается, что ему смены нет... То есть в системе нету достаточно компетентных и профессиональных людей, которые будут реально - как и Бастрыкин - стоять на страже соблюдения норм законов России... Вот это и печально... Боюсь, что если Бастрыкин уйдет - сольют всё... И сейчас сливают, но втихую... А что будет после его ухода - не известно...
Ответить
1 м.
Сергей Семенов
Балу -
Новость, конечно же, хорошая... С одной стороны... А с другой, получается, что ему смены нет... То есть в системе нету достаточно компетентных и профессиональных людей, которые будут реально - как и Бастрыкин - стоять на страже соблюдения норм законов России... Вот это и печально... Боюсь, что если Бастрыкин уйдет - сольют всё... И сейчас сливают, но втихую... А что будет после его ухода - не известно...
Вопрос то не в этом, а в том, почему он ни одного дела не открыл по этим судьям, полицейским и чиновникам из за которых ему приходится вмешиваться. Он конечно молодец что проблемы решает, но люди создающие эти проблемы остаются на местах и дальше гадят.
Ответить
1 м.
Misha Glusch
ептаа. а все остальные то что делают?
Ответить
3 н.
Свежие комментарии