Хорошие новости: продлены полномочия главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Новость, конечно же, хорошая... С одной стороны... А с другой, получается, что ему смены нет... То есть в системе нету достаточно компетентных и профессиональных людей, которые будут реально - как и Бастрыкин - стоять на страже соблюдения норм законов России... Вот это и печально... Боюсь, что если Бастрыкин уйдет - сольют всё... И сейчас сливают, но втихую... А что будет после его ухода - не известно...

Сергей Семенов

Балу - Новость, конечно же, хорошая... С одной стороны... А с другой, получается, что ему смены нет... То есть в системе нету достаточно компетентных и профессиональных людей, которые будут реально - как и Бастрыкин - стоять на страже соблюдения норм законов России... Вот это и печально... Боюсь, что если Бастрыкин уйдет - сольют всё... И сейчас сливают, но втихую... А что будет после его ухода - не известно...

Вопрос то не в этом, а в том, почему он ни одного дела не открыл по этим судьям, полицейским и чиновникам из за которых ему приходится вмешиваться. Он конечно молодец что проблемы решает, но люди создающие эти проблемы остаются на местах и дальше гадят.