Китайцы готовят роботов для спортивных Олимпиад

В Пекине завершились Вторые Всемирные игры человекоподобных роботов (World Humanoid Robot Games), которые называют не иначе как Олимпиадой роботов.
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