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Эстонский телеканал ETV предупредил украинских беженцев о конце эпохи «двойных пособий»

Эстонский телеканал ETV предупредил украинских беженцев о конце эпохи «двойных пособий»

Федеральное агентство новостей Украинские беженцы в Европе вскоре не смогут использовать лазейку в местном законодательстве, позволяющую получать несколько пособий, заявили в эфире эстонского телеканала ETV, передает ФБА «Экономика сегодня».

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