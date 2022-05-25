Эстонский телеканал ETV предупредил украинских беженцев о конце эпохи «двойных пособий»

Федеральное агентство новостей Украинские беженцы в Европе вскоре не смогут использовать лазейку в местном законодательстве, позволяющую получать несколько пособий, заявили в эфире эстонского телеканала ETV, передает ФБА «Экономика сегодня».
Федеральное агентство новостей Украинские беженцы в Европе вскоре не смогут использовать лазейку в местном законодательстве, позволяющую получать несколько пособий, заявили в эфире эстонского телеканала ETV, передает ФБА «Экономика сегодня».
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