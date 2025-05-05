Врач Стадник: препарат для пациентов после инсульта поможет и при других болезнях

Ученые в США создали новый препарат для восстановления двигательной функции после инсульта. Причем речь идет не о симптоматическом лечении, а о воздействии на саму причину развития неврологических повреждений, а значит, это перспективная разработка, которая позволит в будущем побороть и другие заболевания, рассказал 360.