У страха — глаза: «Орион и Тьма» оказался слишком странным

Чарли Кауфман выпустил мультфильм «Орион и Тьма». Вернее, мультфильм сделала DreamWorks, режиссером был дебютант Шон Чэрмэтц, выпустил Netflix, но для всех синефилов это проект того самого сценариста, который подарил миру «Адаптацию», «Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума».
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