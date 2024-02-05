У страха — глаза: «Орион и Тьма» оказался слишком странным

Чарли Кауфман выпустил мультфильм «Орион и Тьма». Вернее, мультфильм сделала DreamWorks, режиссером был дебютант Шон Чэрмэтц, выпустил Netflix, но для всех синефилов это проект того самого сценариста, который подарил миру «Адаптацию», «Быть Джоном Малковичем», «Вечное сияние чистого разума».