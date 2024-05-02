Почти 8 тысяч пачек нелегальных сигарет нашли в Новосибирске

Табачную продукцию без документов и маркировки обнаружили таможенники в торговом комплексе. В одном из новосибирских торговых комплексов сотрудники таможенной службы обнаружили 7 996 пачек сигарет без маркировки – торговцы не смогли предоставить документы.
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