Чиновники ЯНАО объяснили топливный дефицит на заправках Надыма

Департамент экономики ЯНАО сообщил о временных топливных проблемах в Надыме из-за искусственного спроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Первый депутат Го...
- Мосты вдребезги. ...
- РАН: Онищенко наз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым