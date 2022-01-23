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Клинцевич объяснил, почему появление русских в Мали вызвало истерику на Западе

Клинцевич объяснил, почему появление русских в Мали вызвало истерику на Западе

Многочисленные ожесточенные заявления со стороны чиновников Евросоюза и НАТО являются наглядным доказательством того, что Россия ведет правильную политику, заявил лидер Союза ветеранов Афганистана, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич.

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