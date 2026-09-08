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Царьград

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Ученые из JSR выявили улучшение сна при покачивании кровати

Ученые из JSR выявили улучшение сна при покачивании кровати

Исследование в Journal of Sleep Research показало, что ночное покачивание кровати улучшает сон у людей с бессонницей.

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