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Олимпиада-2024. Футбол. Испания сыграет с Египтом, Аргентина – с Украиной, Франция против Новой Зеландии

Сборная Испании сыграет с Египтом в 3-м туре. Также во вторник Аргентина встретится с Украиной, Франция – с Новой Зеландией.

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